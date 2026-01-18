Meloni critica i dazi Usa | Un errore Telefonate con Trump e Nato sulla Groenlandia

Il governo italiano esprime preoccupazione per l’aumento dei dazi statunitensi rivolti ai Paesi che partecipano alla missione in Groenlandia. Meloni ha definito questa misura un errore e ha sottolineato la sua posizione durante telefonate con Trump e rappresentanti della Nato. La questione evidenzia le tensioni internazionali e le conseguenze delle decisioni commerciali sulle alleanze e sulla stabilità globale.

L'aumento dei dazi americani nei confronti dei Paesi che hanno deciso di inviare soldati in Groenlandia è “un errore” e una “decisione che non condivido”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa a Seul, ultima tappa della missione in Oriente, commentando le misure annunciate dagli Stati Uniti. “Oggi ho sentito il presidente Usa Donald Trump e il segretario della Nato Rutte”, ha riferito la premier, spiegando di aver avviato un confronto diretto dopo l'inasprimento delle tariffe nei confronti dei Paesi europei coinvolti nel rafforzamento della sicurezza nell'area artica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Durante una conferenza stampa a Tokyo, la premier Meloni ha affrontato diverse questioni di politica internazionale, tra cui la possibilità di inviare soldati in Groenlandia, valutando la proposta con la Nato. Nel contempo, Donald Trump ha annunciato minacce di dazi contro chi ostacola le sue politiche. Il discorso ha inoltre toccato anche temi di politica interna, offrendo un quadro aggiornato sulle recenti evoluzioni del governo italiano.

La premier Meloni ha commentato l’aumento dei dazi, definendolo un errore e sottolineando la necessità di evitare escalation. Dopo aver parlato con Trump, ha evidenziato come tra Washington e Bruxelles si sia verificato un problema di comunicazione e comprensione, suggerendo l’importanza di un dialogo più chiaro per mantenere relazioni commerciali stabili e collaborative.

