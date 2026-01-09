Meloni Non condividerei un' azione Usa sulla Groenlandia
Il dibattito internazionale si concentra sulle decisioni degli Stati Uniti riguardo alla Groenlandia, con alcune voci che esprimono riserve. Nel frattempo, emergono anche segnali positivi, come la gratitudine per l’avvio di processi di liberazione di detenuti politici, inclusi italiani. Questi sviluppi riflettono le complesse dinamiche geopolitiche e umanitarie che caratterizzano la scena mondiale.
AGI - "Esprimo gratitudine per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici, fra i quali anche italiani, e spero vivamente che questo percorso prosegua con ulteriori passi nella medesima direzione". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua conferenza stampa di inizio anno. La conferenza stampa è iniziata con l 'esposizione di alcuni striscioni della Fnsi nell'Aula dei gruppi parlamentari della Camera. "Giornalisti da 10 anni senza contratto ma alla Fieg finanziamenti milionari", si leggeva sugli striscioni, mostrati da alcuni giornalisti all'arrivo della premier.
