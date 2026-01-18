Meloni | Sulla Groenlandia un’incomprensione un errore l’aumento dei dazi L’Italia nel Board per Gaza

Durante una breve dichiarazione a Seul, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato l’aumento dei dazi sulla Groenlandia, definendolo un’incomprensione e un errore. Nel corso della sua missione in Asia, Meloni ha anche aggiornato sui temi di maggiore attualità, tra cui la partecipazione dell’Italia nel Board per Gaza. Un intervento che offre una panoramica chiara e diretta sui principali dossier affrontati in questa fase diplomatica.

Seul, 18 gennaio 2026 – Un breve punto stampa da Seul, in Corea del Sud, ultima tappa della sua missione in Asia, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aggiorna su tre nodi caldi. La sua posizione sulla Groenlandia in primis. "La previsione di un aumento di dazi nei confronti di quelle nazioni che hanno scelto di contribuire alla sicurezza dell’isola è un errore e non la condivido". "Ho sentito sia Donald Trump a cui ho detto quello che penso, e ho sentito il segretario della Nato, che mi conferma un lavoro che" la Nato "sta iniziando a fare. Nel corso della giornata sentirò anche i leader europei" e "credo sia convocata una riunione a livello per ora di Coreper dell'Unione Europea", ha affermato la premier spiegando che il presidente Usa "mi pare fosse interessato ad ascoltare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La premier Meloni ha commentato l’aumento dei dazi, definendolo un errore e sottolineando la necessità di evitare escalation. Dopo aver parlato con Trump, ha evidenziato come tra Washington e Bruxelles si sia verificato un problema di comunicazione e comprensione, suggerendo l’importanza di un dialogo più chiaro per mantenere relazioni commerciali stabili e collaborative.

Il recente aumento dei dazi statunitensi sui paesi coinvolti con le forze in Groenlandia ha suscitato diverse reazioni. La presidente Meloni ha espresso la sua opinione, definendo tale misura un errore e sottolineando di non condividerne la decisione. Questa posizione evidenzia le preoccupazioni legate alle ripercussioni economiche e diplomatiche di tali politiche commerciali.

