meloni a seoul tra geopolitica semiconduttori e made in italy

Giorgia Meloni si trova a Seoul per un viaggio ufficiale che affronta temi di rilevanza geopolitica, con particolare attenzione alle industrie dei semiconduttori e al rafforzamento del made in Italy. La visita inizia con un omaggio ai soldati italiani caduti durante la Guerra di Corea, sottolineando l’importanza delle relazioni storiche tra Italia e Corea del Sud. Un'occasione per consolidare collaborazioni e discutere di sfide globali condivise.

Prima la visita di Giorgia Meloni al cimitero di Seul che onora i soldati caduti per la Nazione, in particolare durante la Guerra di Corea. Poi un punto stampa sul tema della Groenlandia e quindi l’incontro con le imprese italiane, in attesa del bilaterale con il presidente Lee Jae Myung. Dopo 19 anni un premier italiano torna a Seoul, a dimostrazione di una spiccata attenzione verso l’Indopacifico, per una serie di ragioni geopolitiche, economiche, commerciali (e anche personali). Non è una novità il fatto che Giappone e Corea del Sud nelle logiche di Palazzo Chigi siano visti come due attori non solo affidabili, ma con cui rafforzare il livello delle relazioni di medio-lungo periodo. 🔗 Leggi su Formiche.net

L’accordo tra Italia e Stati Uniti ha portato alla riduzione dei dazi sulla pasta italiana, influenzando i prezzi e i mercati. Questa scelta si inserisce in un quadro più ampio di dinamiche geopolitiche e commerciali che coinvolgono il Made in Italy. In questa inchiesta analizziamo le implicazioni delle tariffe, i loro effetti sui consumatori e gli equilibri internazionali nel settore alimentare.

«La previsione di un aumento di dazi nei confronti di quelle nazioni che hanno scelto di contribuire alla sicurezza della Groenlandia è un errore e non la condivido». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando coi giornalisti a Seoul spiega di ave - facebook.com facebook

Meloni a Seoul vede gli imprenditori italiani, focus su scenario commerciale x.com