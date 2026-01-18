Mega impianti fotovoltaici | arriva lo stop

È stato annunciato lo stop definitivo ai progetti dei grandi impianti fotovoltaici Sassoferrato 1 e Sassoferrato 2 a Monterosso Stazione. Questa decisione rappresenta una svolta importante nel settore delle energie rinnovabili, segnando la sospensione temporanea di un'iniziativa che aveva suscitato molte discussioni. La misura evidenzia l'attenzione alle questioni ambientali e territoriali legate allo sviluppo di impianti di grandi dimensioni.

Una svolta clamorosa segna la parola fine, almeno per ora, al contestato progetto per i maxi impianti fotovoltaici Sassoferrato 1 e Sassoferrato 2 nella frazione di Monterosso Stazione. Il Comitato Monte Strega, protagonista di una battaglia legale e civile iniziata ormai quasi tre anni fa, ha ricevuto una Pec dalla Provincia che comunica la "determinazione di decadenza dal titolo" per la ditta "Solar Challenge 7". Una comunicazione ricevuta da tutti i soggetti membri della conferenza dei servizi che avevano sottoscritto l'autorizzazione oltre al comitato Monte Strega che aveva partecipato alle ultime riunioni.

