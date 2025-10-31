Grazie alla collaborazione tra Confartigianato della Provincia di Ravenna e l’ Associazione Comunità Energetica Rinnovabile Territorio e Ambiente (A-CERTA), promossa da diverse Associazioni del Sistema Confartigianato, imprese e cittadini hanno oggi la possibilità di accedere a un contributo a fondo perduto PNRR pari al 40% per la realizzazione di impianti fotovoltaici. L’incentivo è destinato a chi intende installare l’impianto in un comune con meno di 50.000 abitanti. Il beneficiario del contributo è il soggetto che, dopo aver aderito ad A-CERTA, sostiene l’investimento ed è titolare del contatore elettrico a cui l’impianto verrà collegato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stanziati contributi Pnrr per impianti fotovoltaici