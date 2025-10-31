Stanziati contributi Pnrr per impianti fotovoltaici

Ilrestodelcarlino.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie alla collaborazione tra Confartigianato della Provincia di Ravenna e l’ Associazione Comunità Energetica Rinnovabile Territorio e Ambiente (A-CERTA), promossa da diverse Associazioni del Sistema Confartigianato, imprese e cittadini hanno oggi la possibilità di accedere a un contributo a fondo perduto PNRR pari al 40% per la realizzazione di impianti fotovoltaici. L’incentivo è destinato a chi intende installare l’impianto in un comune con meno di 50.000 abitanti. Il beneficiario del contributo è il soggetto che, dopo aver aderito ad A-CERTA, sostiene l’investimento ed è titolare del contatore elettrico a cui l’impianto verrà collegato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

stanziati contributi pnrr per impianti fotovoltaici

© Ilrestodelcarlino.it - Stanziati contributi Pnrr per impianti fotovoltaici

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

stanziati contributi pnrr impiantiStanziati contributi Pnrr per impianti fotovoltaici - Grazie alla collaborazione tra Confartigianato della Provincia di Ravenna e l’Associazione Comunità Energetica Rinnovabile Territorio e Ambiente (A- Scrive msn.com

stanziati contributi pnrr impiantiContributo PNRR del 40% per impianti fotovoltaici nei Comuni sotto i 50.000 abitanti - Grazie alla collaborazione tra Confartigianato Ravenna e la Comunità Energetica A- ravenna24ore.it scrive

Pnrr: Foti, incremento investimenti per impianti biometano e auto a basso impatto - 'La bozza di revisione tecnica, sottoposta all'esame dell'odierna Cabina di regia, riguarda un insieme di proposte, relative principalmente alla settima rata ... Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Stanziati Contributi Pnrr Impianti