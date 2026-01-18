Il 4 marzo 1943, Maurizio Vandelli interpretò “La prima volta a Sanremo” senza censure, rivelando un aneddoto sulla sua emozione. Mentre si avvicina il Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio al teatro Ariston, si ripercorrono i momenti storici e i protagonisti che hanno fatto grande questa manifestazione musicale. Un evento che continua a rappresentare un punto di riferimento per la musica italiana.

Inizia il countdown per il Festival di Sanremo 2026, che tornerà al teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio con la conduzione di Carlo Conti e Laura Pausini. E la puntata di Domenica In si figura come una celebrazione della kermesse musicale, con in studio i volti del mondo dello spettacolo che hanno fatto la storia del Festival. Tra questi anche Maurizio Vandelli, che ha ricordato le sue esperienze a Sanremo e ha cantato, senza censure, la celebre 4 marzo 1943 realizzata insieme a Lucio Dalla. Nello studio di Mara Venier, il celebre cantante ricorda la sua prima volta al Festival. «La prima volta che sono andato in gara sono arrivato ultimo - afferma - tutte le volte, prima di salire sul palco, me la facevo sotto. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Maurizio Vandelli canta 4 marzo 1943 senza censure: «La prima volta a Sanremo me la stavo facendo sotto». Il testo originale

Per la prima volta, il due volte vincitore a Sanremo si cimenta in una colonna sonora originale con il brano "Le cose non dette"

Per la prima volta, Mahmood, vincitore di Sanremo, firma una colonna sonora originale con il brano

Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva ad Antonia: “Sanremo è un sogno che coltivavo da bambina. Felice per Senza Cri, ha un talento grande e ogni volta che canta lo dimostra”

Antonia, giovane artista emergente della scena pop italiana, si prepara alle semifinali di Sanremo Giovani 2025. Con il singolo

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

05 gennaio – Praia a Mare In occasione dello spettacolo “Maurizio Vandelli canta Battisti”, i volontari della Croce Rossa Italiana hanno garantito il servizio di assistenza sanitaria durante l’evento. #CroceRossa #AssistenzaSanitaria #PraiaAMare #Volontar - facebook.com facebook