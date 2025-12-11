Sanremo Giovani 2025 intervista esclusiva ad Antonia | Sanremo è un sogno che coltivavo da bambina Felice per Senza Cri ha un talento grande e ogni volta che canta lo dimostra
Antonia, giovane artista emergente della scena pop italiana, si prepara alle semifinali di Sanremo Giovani 2025. Con il singolo
Antonia, giovane artista in costante crescita e tra le voci più promettenti della nuova scena pop italiana, approda alle semifinali di Sanremo Giovani 2025 del 9 dicembre, conquistando un posto tra i sei finalisti con il singolo Luoghi perduti già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. La cantante si esibirà così nella finalissima, Sarà Sanremo, domenica 14 dicembre in diretta su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. Prodotto dal team ITACA, guidato da Merk & Kremont, il brano racconta la storia di due persone che, nonostante le ferite del passato, scelgono di darsi una nuova opportunità. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Radio1 Rai. . Verso #Sanremo2026. Conclusa l'ultima selezione. Scelti i finalisti della sezione Giovani. Domenica al teatro del Casinò l'ultima sfida #SaràSanremo (in onda su #Rai1): solo 2 saliranno sul palco dell'Ariston. Di Miriam Mauti #GR1 #Sanremogio - facebook.com Vai su Facebook
Ai due selezionati il 14 dicembre si aggiungeranno due artisti da Area Sanremo #SanremoGiovani2025 Vai su X
Leggi anche: Intervista alla vincitrice di X Factor 2025 Rob | La perseveranza premia era il terzo anno di fila che provavo a entrare Sarebbe un onore cantare a Sanremo con Le Bambole di Pezza
Leggi anche: Donald Trump chi può incolparlo per il suicidio Ue sull' auto?
“Sanremo Giovani 2025”: chi sono vincitori che si scontreranno nella finalissima “Sarà Sanremo” - A Sanremo Giovani 2025 ha presentato il brano Luoghi perduti, un invito a ripartire e a trasformare gli errori in una ... Come scrive iodonna.it
Sanremo Giovani 2025-2026, intervista esclusiva a Manola Moslehi - Per il secondo anno consecutivo, Manola Moslehi fa parte della Commissione Artistica di Sanremo Giovani 2025- Segnala superguidatv.it