Sanremo Giovani 2025 intervista esclusiva ad Antonia | Sanremo è un sogno che coltivavo da bambina Felice per Senza Cri ha un talento grande e ogni volta che canta lo dimostra

Antonia, giovane artista emergente della scena pop italiana, si prepara alle semifinali di Sanremo Giovani 2025. Con il singolo

Antonia, giovane artista in costante crescita e tra le voci più promettenti della nuova scena pop italiana, approda alle semifinali di Sanremo Giovani 2025 del 9 dicembre, conquistando un posto tra i sei finalisti con il singolo Luoghi perduti già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. La cantante si esibirà così nella finalissima, Sarà Sanremo, domenica 14 dicembre in diretta su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. Prodotto dal team ITACA, guidato da Merk & Kremont, il brano racconta la storia di due persone che, nonostante le ferite del passato, scelgono di darsi una nuova opportunità. 🔗 Leggi su Superguidatv.it