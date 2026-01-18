Mattinata di presidio a Camp Darby

Oggi si svolge una mattinata di presidio a Camp Darby, con l'obiettivo di esprimere solidarietà alla Repubblica Bolivariana e chiedere la fine delle ingerenze straniere. La manifestazione si concentra sulla necessità di opporsi all'imperialismo statunitense e alle politiche sioniste, sostenendo la libertà di Nicolás Maduro e Cilia Flores. Un momento di confronto pacifico per promuovere il rispetto della sovranità e dei principi di autodeterminazione.

"Giù le mani dalla Repubblica Bolivariana. Fermare l'imperialismo Usa e il sionismo Libertà per Nicolás Maduro e Cilia Flores". Questa la piattaforma di protesta portata davanti alla base di Camp Darby da un centinaio di attivisti aderenti all'iniziativa di Rete comunisti Pisa. "Condanniamo il terrorismo di Stato statunitense che ha colpito la Repubblica Bolivariana del Venezuela e ha rapito il legittimo presidente Nicolas Maduro e Cilia Flores dicono dalla Rete -. Esprimiamo solidarietà e vicinanza al popolo di Chavez e al processo rivoluzionario bolivariano. Chiediamo l'immediato rilascio del presidente e della primera combatiente.

