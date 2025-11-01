Camp Darby salari di oltre 400 dipendenti a rischio Governo intervenga subito
Livorno, 1 novembre 2025 – Anche da lontano, da oltre oceano, precisamente dall’America, la politica rischia di influenzare fortemente il nostro territorio. A seguito dello shutdown imposto dal Congresso Usa, ovvero il blocco delle attività amministrative, che si verifica quando il Congresso non approva la legge di rifinanziamento. Durante questo periodo, il governo cerca di garantire i servizi essenziali, ma gran parte dei dipendenti pubblici viene mandata in congedo non retribuito. E questa rischia di essere la sorte che toccherà ai 400 dipendenti pisani, livornesi e lucchesi di Camp Darby. La Uiltucs Toscana esprime forte preoccupazione per la situazione che sta coinvolgendo i lavoratori civili italiani impiegati nella base: “Rischiano di non ricevere lo stipendio del mese di ottobre a causa dello shutdown del Congresso degli Stati Uniti, in corso dall’1 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
