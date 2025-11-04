Sciopero dei farmacisti presidio in Ancona nella mattinata di giovedì
ANCONA – È stato proclamato per giovedì 6 novembre lo sciopero nazionale dei farmacisti dipendenti delle farmacie private, a seguito della decisione di Federfarma di rompere le trattative sulla richiesta di aumento retributivo di 360 euro lordi avanzata al tavolo per il rinnovo del contratto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
