Il presidente Mattarella sottolinea l’importanza della cultura come elemento fondamentale per la convivenza e la pace. La cultura, infatti, rappresenta un motore di civiltà e un patrimonio che arricchisce i beni materiali e l’ambiente naturale. Preservare e valorizzare la cultura significa promuovere un dialogo più aperto e rispettoso, rafforzando il senso di comunità e il rispetto reciproco tra le diverse realtà sociali.

ROMA – “La cultura è motore, è anche collante di civiltà. È un patrimonio che dà pregio e significato agli stessi beni materiali di cui disponiamo, alla stessa natura che ci circonda e che abbiamo il dovere di tutelare”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per L’Aquila capitale della Cultura italiana 2026. “Un patrimonio, la cultura – ha sottolineato – che si sviluppa nel dialogo e nel confronto, che si arricchisce nello scambio acquisendo il sapere degli altri e trasmettendo il proprio, ammirando la creatività e condividendola. Abbiamo la fortuna di vivere in un Paese colmo di storia, di bellezze, di opere d’arte, di creazioni che ha dato vita nei secoli alla nostra identità, grazie ai popoli che hanno abitato la nostra terra, alle loro travagliate vicende storiche, spesso talvolta sofferte, all’incontro con altri popoli, allo sviluppo delle innovazioni e degli scambi”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Mattarella: “La cultura è strumento principe di convivenza e pace”

Mattarella a L’Aquila: “Cultura è strumento di convivenza e pace”

Il Presidente Mattarella, a L’Aquila in occasione della designazione come Capitale della Cultura 2026, ha sottolineato come la cultura rappresenti un fondamentale strumento di convivenza e pace. In un momento storico complesso, questa proclamazione evidenzia l’importanza di valorizzare il patrimonio culturale per favorire dialogo e unità tra le comunità. L’Aquila si prepara così a diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale nel campo della cultura e della solidarietà.

Mattarella a L'Aquila "capitale della Cultura 2026": "Strumento di convivenza e pace"

Il presidente Mattarella ha visitato L'Aquila in occasione dell'annuncio della città come Capitale della Cultura 2026. Durante l’evento, ha sottolineato il ruolo della cultura come strumento di convivenza, dialogo e pace, evidenziando l’importanza di valorizzare il patrimonio culturale per rafforzare la coesione sociale e promuovere un impegno condiviso verso un futuro migliore.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mattarella Preoccupazione per il ritorno di strategie predatorie

Mattarella all'Aquila. Cultura è perdono, rifiuto di ogni forza ostile e strumento di pace - facebook.com facebook

Mattarella: "cultura strumento di pace" x.com