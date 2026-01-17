Il Presidente Mattarella, a L’Aquila in occasione della designazione come Capitale della Cultura 2026, ha sottolineato come la cultura rappresenti un fondamentale strumento di convivenza e pace. In un momento storico complesso, questa proclamazione evidenzia l’importanza di valorizzare il patrimonio culturale per favorire dialogo e unità tra le comunità. L’Aquila si prepara così a diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale nel campo della cultura e della solidarietà.

“L’immenso valore della cultura, di cui L’Aquila sarà Capitale nel 2026, risalta ancora di più in questo periodo storico”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di inaugurazione di L’Aquila Capitale italiana della cultura 2026. “La cultura è strumento principe di convivenza, di dialogo, di impegno di ricerca comune e, dunque, di pace. La nostra responsabilità è consentire di svilupparsi, di farsi strada, di seminare e lasciare tracce”, ha aggiunto. “E’ motore e collante di civiltà”. “La cultura è motore e anche collante di civiltà, è un patrimonio che dà pregio e significato agli stessi beni materiali di cui disponiamo, alla stessa natura che ci circonda e che abbiamo il dovere di tutelare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mattarella a L’Aquila: “Cultura è strumento di convivenza e pace”

Leggi anche: Mattarella a L'Aquila "capitale della Cultura 2026": "Strumento di convivenza e pace"

Leggi anche: Mattarella a L’Aquila: “Cultura strumento di pace contro guerre, volontà di dominio e strategie predatorie”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

MATTARELLA A L'AQUILA, IL DISCORSO

L' inaugurazione dell'Aquila capitale della cultura 2026 con Mattarella Live x.com

L'Aquila 2026, oggi con Mattarella l'inaugurazione dell'anno da Capitale Italiana della Cultura. - facebook.com facebook