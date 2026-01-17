Mattarella a L' Aquila capitale della Cultura 2026 | Strumento di convivenza e pace

Il presidente Mattarella ha visitato L'Aquila in occasione dell'annuncio della città come Capitale della Cultura 2026. Durante l’evento, ha sottolineato il ruolo della cultura come strumento di convivenza, dialogo e pace, evidenziando l’importanza di valorizzare il patrimonio culturale per rafforzare la coesione sociale e promuovere un impegno condiviso verso un futuro migliore.

AGI - "La cultura è strumento principe di convivenza, di dialogo, di impegno di ricerca comune e dunque di pace. La nostra responsabilità è consentirle di svilupparsi, di farsi strada, di seminare e lasciare tracce". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla inaugurazione dell'Aquila capitale italiana della cultura 2026. "Investire in cultura vuol dire investire nella comunità, nello sviluppo della coscienza civile. Investire in cultura vuol dire investire in democrazia", ha sottolineato ancora. "L'immenso valore della cultura risalta ancor più in questo periodo", ha osservato il presidente.

