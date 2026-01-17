Mateta Juventus pronta l’offerta per il Crystal Palace | cifre formula e dettagli della proposta studiata dai bianconeri
La Juventus ha formulato un'offerta al Crystal Palace per l'acquisto di Mateta. La proposta prevede un prestito oneroso con obbligo di acquisto condizionato alla qualificazione europea dei bianconeri. Di seguito, i dettagli delle cifre e della formula proposta, che riflettono l’interesse della società nel rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione.
Mateta Juventus, bianconeri all’assalto: prestito oneroso e obbligo legato all’Europa. Spalletti ha già il sì della punta per gennaio. La Juventus decide di rompere gli indugi e passa dalle parole ai fatti per regalare il tanto atteso rinforzo offensivo a Luciano Spalletti. La dirigenza bianconera ha rotto il ghiaccio e ha formalizzato la strategia, preparando un’offerta ufficiale al Crystal Palace e accendendo definitivamente la pista di mercato Mateta Juventus. L’obiettivo è chiudere in tempi brevi per anticipare la concorrenza e integrare subito il possente attaccante nelle rotazioni della rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
