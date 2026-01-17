La Juventus ha formulato un'offerta al Crystal Palace per l'acquisto di Mateta. La proposta prevede un prestito oneroso con obbligo di acquisto condizionato alla qualificazione europea dei bianconeri. Di seguito, i dettagli delle cifre e della formula proposta, che riflettono l’interesse della società nel rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

Mateta Juventus, bianconeri all’assalto: prestito oneroso e obbligo legato all’Europa. Spalletti ha già il sì della punta per gennaio. La Juventus decide di rompere gli indugi e passa dalle parole ai fatti per regalare il tanto atteso rinforzo offensivo a Luciano Spalletti. La dirigenza bianconera ha rotto il ghiaccio e ha formalizzato la strategia, preparando un’offerta ufficiale al Crystal Palace e accendendo definitivamente la pista di mercato Mateta Juventus. L’obiettivo è chiudere in tempi brevi per anticipare la concorrenza e integrare subito il possente attaccante nelle rotazioni della rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mateta Juventus, pronta l’offerta per il Crystal Palace: cifre, formula e dettagli della proposta studiata dai bianconeri

Leggi anche: Mateta alla Juventus, come sta andando la sua stagione al Crystal Palace? Tutti i dettagli sull’annata del francese

Leggi anche: Juventus, contatto con il Crystal Palace per Mateta: tutto fermo sui costi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Quanto guadagna Mateta, l'obiettivo della Juventus per l'attacco: ingaggio e scadenza del contratto col Crystal Palace - L'attaccante francese classe '97 è nel mirino dei bianconeri che spingono per averlo già a gennaio Le due priorità della Juventus per il mercato di gennaio sono un centrocampista centrale e un esterno ... msn.com