Ultimissime Juve LIVE | la risposta del Crystal Palace all’offerta per Mateta Novità sul rinnovo di Maignan

Ecco le ultime novità dalla Juventus: il Crystal Palace ha risposto all'offerta per Mateta, mentre si attendono aggiornamenti sul rinnovo di Maignan. La nostra analisi si concentra sulle notizie più recenti e rilevanti per il club, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla situazione attuale. Seguite con attenzione tutte le news in tempo reale per rimanere informati sugli sviluppi della Juventus.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 18 gennaio 2026. Rinnovo Maignan, Tare fa chiarezza sul futuro del portiere rossonero: «Mike è molto legato a questa maglia». Quando la risposta definitiva. Ore 20.45 – Rinnovo Maignan, Tare fa chiarezza sul futuro del portiere rossonero: «Mike è molto legato a questa maglia». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mateta Juventus: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Cosa è successo

Il Crystal Palace ha risposto alla prima proposta della Juventus per Jean-Philippe Mateta. Dopo l’offerta ufficiale presentata da Comolli, il club inglese ha comunicato la propria posizione, avviando così una fase di trattative. Questa vicenda evidenzia l’interesse dei bianconeri per l’attaccante francese e apre un nuovo capitolo nel mercato di gennaio. Restano da monitorare gli sviluppi futuri e le eventuali contromosse delle parti coinvolte.

Mateta Juve, pronta l’offerta bianconera per l’attaccante del Crystal Palace: questa la strategia di Ottolini. Le ultime

La Juventus sta valutando un possibile acquisto di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace. Secondo le ultime indiscrezioni, il club inglese sarebbe disposto a cedere il giocatore, mentre la dirigenza bianconera sta definendo i dettagli dell’offerta. La strategia di Ottolini si concentra sull’inserimento di un attaccante affidabile, in linea con le esigenze della squadra e le disponibilità economiche. Ecco gli aggiornamenti più recenti sulla trattativa.

