Massimo Cacciari, filosofo e intellettuale italiano, ha recentemente celebrato il suo matrimonio con Chiara Patriarca, con cui è stato insieme per più di trenta anni. L’unione, avvenuta a Milano nella prima metà di dicembre, si è svolta in modo riservato, lasciando poco spazio a dettagli pubblici. L’evento segna un nuovo capitolo nella vita del pensatore, che a 81 anni ha scelto di ufficializzare la propria relazione.

Massimo Cacciari si è sposato. Il filosofo, 81 anni, ha pronunciato il suo sì nella prima metà di dicembre, a Milano, con Chiara Patriarca, 52 anni, compagna di una relazione lunga oltre trent’anni. La notizia, confermata in questi giorni, è stata tenuta volutamente lontana da qualsiasi esposizione pubblica: non è noto se la cerimonia sia stata religiosa o civile, né il luogo preciso delle nozze. A riportare i dettagli è il Corriere della Sera, che ricostruisce una love story rimasta a lungo fuori dalla cronaca. Fino a poche settimane fa infatti, lo stesso Cacciari aveva smentito l’esistenza di un matrimonio, nonostante a fine ottobre fosse comparso online un atto di pubblicazione nei registri dei Comuni di Venezia e Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Massimo Cacciari si è sposato a 81 anni: le nozze segrete con Chiara Patriarca dopo 30 anni insieme

Massimo Cacciari si è sposato: a 81 anni le nozze riservate con Chiara Patriarca

Massimo Cacciari, noto filosofo e politico italiano, ha recentemente annunciato il suo matrimonio con Chiara Patriarca. A 81 anni, dopo una lunga vita dedicata agli studi e all’impegno pubblico, ha deciso di compiere questo passo, riservato e discreto. La notizia segna un momento importante nella sua vita personale, dimostrando come anche in età avanzata si possa affrontare con serenità e maturità un nuovo capitolo.

Massimo Cacciari ha sposato la compagna Chiara Patriarca: le nozze segrete celebrate a dicembre

A inizio dicembre, a Milano, Massimo Cacciari avrebbe celebrato un matrimonio in forma privata con Chiara Patriarca. La cerimonia, svolta in modo riservato, rappresenta un passo importante nella vita personale del noto filosofo e politico. La notizia, trapelata recentemente, conferma il legame tra i due, mantenuto finora lontano dai riflettori.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Massimo Cacciari avrebbe sposato la sua compagna, Chiara Patriarca, in segreto a Milano a inizio dicembre. I due hanno una relazione che dura da anni, si sarebbero conosciuti all’inizio degli Anni 90, quando lei era una studentessa di Filosofia e lui già un - facebook.com facebook

Massimo Cacciari e Chiara Patriarca si sono sposati: le nozze «top secret» x.com