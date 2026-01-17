Massimo Cacciari ha sposato la compagna Chiara Patriarca | le nozze segrete celebrate a dicembre

A inizio dicembre, a Milano, Massimo Cacciari avrebbe celebrato un matrimonio in forma privata con Chiara Patriarca. La cerimonia, svolta in modo riservato, rappresenta un passo importante nella vita personale del noto filosofo e politico. La notizia, trapelata recentemente, conferma il legame tra i due, mantenuto finora lontano dai riflettori.

