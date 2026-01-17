Massimo Cacciari si è sposato | a 81 anni le nozze riservate con Chiara Patriarca

Massimo Cacciari, noto filosofo e politico italiano, ha recentemente annunciato il suo matrimonio con Chiara Patriarca. A 81 anni, dopo una lunga vita dedicata agli studi e all’impegno pubblico, ha deciso di compiere questo passo, riservato e discreto. La notizia segna un momento importante nella sua vita personale, dimostrando come anche in età avanzata si possa affrontare con serenità e maturità un nuovo capitolo.

Alla fine anche Massimo Cacciari, per decenni considerato uno degli scapoli più impenitenti del panorama intellettuale italiano, ha detto sì. Il filosofo, ex sindaco di Venezia e volto noto del dibattito pubblico, si è sposato lo scorso dicembre a Milano con Chiara Patriarca, in una cerimonia celebrata nel massimo riserbo. Il matrimonio è avvenuto lontano dai riflettori e senza comunicazioni ufficiali. Non è noto se la cerimonia si sia svolta in Comune o in chiesa, né la data precisa. A rendere la vicenda ancora più singolare è il fatto che lo stesso Cacciari, solo poche settimane prima, aveva smentito la notizia, bollando come “ fake news ” le indiscrezioni circolate dopo la pubblicazione dell’atto di matrimonio sui siti istituzionali dei Comuni di Venezia e Milano, comparso a fine ottobre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Massimo Cacciari si è sposato: a 81 anni le nozze riservate con Chiara Patriarca Leggi anche: Massimo Cacciari si sposa a 81 anni: nozze a Milano con la compagna Chiara Patriarca Leggi anche: Massimo Cacciari si sposa a 81 anni: le nozze con la 52enne Chiara Patriarca. Gli amici: “Lei sa tenergli testa, non solo dal punto di vista intellettuale” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Massimo Cacciari ha sposato la compagna Chiara Patriarca: le nozze segrete celebrate a dicembre - Massimo Cacciari avrebbe sposato la sua compagna, Chiara Patriarca, in segreto a Milano a inizio dicembre. fanpage.it

