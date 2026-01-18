Massimo Cacciari e Chiara Patriarca | nozze segrete a Milano

Massimo Cacciari e Chiara Patriarca hanno celebrato il loro matrimonio a Milano, in una cerimonia privata svoltasi nella prima metà di dicembre. La coppia, nota nel panorama pubblico, ha scelto di mantenere riservate le proprie nozze, confermando la volontà di vivere questo momento in modo intimo e discreto. La notizia, diffusa recentemente, ha suscitato interesse per la storia personale dei due.

C’è un amore che ha sfidato il tempo e la curiosità del pubblico, restando celato per decenni. Massimo Cacciari e Chiara Patriarca si sono sposati nella prima metà di dicembre a Milano, in una cerimonia riservatissima. La notizia, confermata in questi giorni, era stata preceduta da una pubblicazione negli albi online dei Comuni di Venezia e Milano a ottobre, ma lo stesso filosofo aveva subito smentito, liquidando tutto come “ fake news ”. Oggi la conferma, il “ sì ” c’è stato davvero, ma rimane segreto il luogo preciso e il tipo di celebrazione, civile o religiosa. Galeotta fu la filosofia. Tutto iniziò negli anni Novanta a Venezia, quando Chiara Patriarca studiava Filosofia e Massimo Cacciari insegnava Estetica all’Università Iuav. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

