Marcia in Groenlandia | migliaia contro le minacce di Trump L’isola non è in vendita scattano le sanzioni USA

In Groenlandia, migliaia di persone sono scese in strada a Nuuk per manifestare contro le proposte di acquisizione dell’isola da parte di Donald Trump. La mobilitazione riflette la preoccupazione per le implicazioni ambientali e sovranazionali di un possibile accordo. L’evento si inserisce nel contesto di tensioni diplomatiche, mentre le autorità statunitensi annunciano sanzioni in risposta alle recenti contestazioni.

Migliaia di cittadini hanno invaso le strade di Nuuk, la capitale della Groenlandia, per manifestare un rifiuto plateale verso l’intenzione di Donald Trump di acquisire l’isola artica. La folla ha dato vita alla più grande protesta nella storia del Paese, sfilando con bandiere nazionali e cartelli espliciti. I cori che i manifestati hanno intonato esprimono un concetto semplice: “La Groenlandia non è in vendita”. Cercando di rivendicare, mentre marciavano verso il Consolato degli Stati Uniti, il diritto all’autogoverno del territorio sotto la corona danese. Dalle piazze alle tariffe, le minacce di Trump continuano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Le proteste in Danimarca e in Groenlandia contro le minacce di Trump

In Danimarca e Groenlandia si sono svolte recenti proteste contro le minacce di Trump, con migliaia di persone a Copenaghen e centinaia a Nuuk che si sono radunate davanti ai consolati statunitensi. Le manifestazioni riflettono il disappunto delle comunità locali di fronte alle tensioni diplomatiche e alle decisioni che coinvolgono entrambe le regioni.

Le proteste in Danimarca contro le minacce di Trump alla Groenlandia

In Danimarca, migliaia di persone stanno partecipando a una protesta a Copenaghen, manifestando contro le minacce di Trump alla Groenlandia. Il corteo, che si concluderà davanti all'ambasciata statunitense, riflette la preoccupazione pubblica per le implicazioni di queste dichiarazioni. L’evento si inserisce nel contesto delle tensioni tra i due paesi riguardo alla sovranità e alle risorse della Groenlandia.

