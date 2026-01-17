In Danimarca, migliaia di persone stanno partecipando a una protesta a Copenaghen, manifestando contro le minacce di Trump alla Groenlandia. Il corteo, che si concluderà davanti all'ambasciata statunitense, riflette la preoccupazione pubblica per le implicazioni di queste dichiarazioni. L’evento si inserisce nel contesto delle tensioni tra i due paesi riguardo alla sovranità e alle risorse della Groenlandia.

Migliaia di persone stanno manifestando a Copenaghen e in altre città della Danimarca in solidarietà con la Groenlandia e in segno di protesta contro le mire espansionistiche sul territorio da parte del presidente statunitense Donald Trump. Il corteo è cominciato di fronte al municipio, e prosegue fino all’ambasciata statunitense. Verso le 19, ora italiana, è prevista anche una manifestazione parallela a Nuuk, la capitale della Groenlandia. Il quotidiano danese Politiken scrive che secondo gli organizzatori i partecipanti sono oltre 15mila. La polizia non ha ancora fornito la sua stima. I manifestanti sventolano cartelli con scritte come «giù le mani dalla Groenlandia» e «Yankee go home!», e gridano cori come «la Groenlandia non è in vendita». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le proteste in Danimarca contro le minacce di Trump alla Groenlandia

Leggi anche: Le minacce di Trump sulla Groenlandia aumentano la distanza fra Nuuk e Danimarca

Leggi anche: Groenlandia, le news: incontro a Washington Usa-Danimarca tra minacce e manovre militari. Trump: la vogliamo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Insulti e minacce, Trump ha bisogno della Groenlandia; Come vivono in Groenlandia tutta questa attenzione; Groenlandia, Nato: «Minaccia nell’Artico cresce». Le contromisure che l’Europa studia per fermare Trump; Muro contro muro. Danimarca e Groenlandia non disinnescano la minaccia di Trump.

Proteste in Danimarca, in migliaia scendono in piazza contro le ambizioni di Trump sulla Groenlandia - Migliaia di manifestanti in Danimarca e Groenlandia protestano contro le ambizioni di Trump sulla Groenlandia. tag24.it