Le proteste in Danimarca e in Groenlandia contro le minacce di Trump

Da ilpost.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Danimarca e Groenlandia si sono svolte recenti proteste contro le minacce di Trump, con migliaia di persone a Copenaghen e centinaia a Nuuk che si sono radunate davanti ai consolati statunitensi. Le manifestazioni riflettono il disappunto delle comunità locali di fronte alle tensioni diplomatiche e alle decisioni che coinvolgono entrambe le regioni.

Sabato ci sono state manifestazioni di protesta in Danimarca e in Groenlandia contro le mire espansionistiche sulla Groenlandia da parte del presidente statunitense Donald Trump. A Nuuk, la capitale groenlandese, centinaia di persone stanno andando verso il consolato americano sventolando bandiere e striscioni. Tra loro c’è anche il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen. In Danimarca il corteo è iniziato nella piazza davanti al municipio ed è proseguito fino all’ambasciata statunitense. Il quotidiano danese Politiken scrive che secondo gli organizzatori i partecipanti sono stati oltre 15mila. 🔗 Leggi su Ilpost.it

le proteste in danimarca e in groenlandia contro le minacce di trump

© Ilpost.it - Le proteste in Danimarca e in Groenlandia contro le minacce di Trump

Leggi anche: Le proteste in Danimarca contro le minacce di Trump alla Groenlandia

Leggi anche: Le minacce di Trump sulla Groenlandia aumentano la distanza fra Nuuk e Danimarca

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Come vivono in Groenlandia tutta questa attenzione; Insulti e minacce, Trump ha bisogno della Groenlandia; Groenlandia, Europa manda soldati. Trump non molla l'affare e spunta il prezzo stellare; I leader dei partiti della Groenlandia uniti contro Trump: “Né danesi e né americani, il futuro deve….

proteste danimarca groenlandia controLe proteste in Danimarca contro le minacce di Trump alla Groenlandia - A Copenaghen migliaia di persone stanno partecipando a un corteo che si concluderà davanti all'ambasciata statunitense ... ilpost.it

proteste danimarca groenlandia controDanimarca in piazza per dire "no" a Trump: le immagini delle proteste per la Groenlandia - Una serie di manifestazioni sono previste oggi in Danimarca e Groenlandia contro Donald Trump e i suoi piani per il controllo della Groenlandia. ilgiornale.it

proteste danimarca groenlandia controDanimarca, a migliaia contro Trump: “Giù le mani dalla Groenlandia” - (askanews) – Migliaia di persone in piazza a Copenaghen per protestare contro l’intenzione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di annettere la Groenlandia, territorio autonomo ... askanews.it

Trump tra Iran e Groenlandia: proteste, minacce e diplomazia surreale - Re Start 14/01/2026

Video Trump tra Iran e Groenlandia: proteste, minacce e diplomazia surreale - Re Start 14/01/2026

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.