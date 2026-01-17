Le proteste in Danimarca e in Groenlandia contro le minacce di Trump

In Danimarca e Groenlandia si sono svolte recenti proteste contro le minacce di Trump, con migliaia di persone a Copenaghen e centinaia a Nuuk che si sono radunate davanti ai consolati statunitensi. Le manifestazioni riflettono il disappunto delle comunità locali di fronte alle tensioni diplomatiche e alle decisioni che coinvolgono entrambe le regioni.

Sabato ci sono state manifestazioni di protesta in Danimarca e in Groenlandia contro le mire espansionistiche sulla Groenlandia da parte del presidente statunitense Donald Trump. A Nuuk, la capitale groenlandese, centinaia di persone stanno andando verso il consolato americano sventolando bandiere e striscioni. Tra loro c'è anche il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen. In Danimarca il corteo è iniziato nella piazza davanti al municipio ed è proseguito fino all'ambasciata statunitense. Il quotidiano danese Politiken scrive che secondo gli organizzatori i partecipanti sono stati oltre 15mila.

