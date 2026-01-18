Manutenzioni del verde a Modena a marzo lavori per 180mila euro

A Modena, nel 2026, sono previsti lavori di manutenzione del verde stradale per un valore di 180 mila euro, con inizio programmato a marzo. Gli interventi includono rimozioni meccaniche di vegetazione e diserbi, mirati a mantenere gli spazi pubblici curati e sicuri. Questa programmazione fa parte delle iniziative dell’Amministrazione per garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio verde della città.

Nel 2026 l'Amministrazione ha già previsto un appalto di manutenzione del verde stradale del valore di 180 mila euro, con avvio attività nel mese di marzo, comprensivo di lavori di rimozioni meccaniche di vegetazione e diserbi. Altrettante risorse sono state dedicate alla manutenzione del verde anche nel 2025, utilizzate per 65 interventi di potatura delle siepi, rimozione dei polloni, pulizia delle filette, cordoli e, più in generale, cigli stradali e marciapiedi in ambito urbano. Lo ha annunciato l'assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni nella seduta del Consiglio comunale di lunedì 12 gennaio rispondendo all'interrogazione del consigliere Paolo Barani (FdI) sulla presenza di arbusti sulla pubblica via.

