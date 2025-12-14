L'Amministrazione comunale di Faenza ha approvato un progetto di miglioramento dei giardini scolastici, destinando 180mila euro. L'iniziativa mira a valorizzare gli spazi verdi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, attraverso interventi di riqualificazione e manutenzione, nel rispetto delle esigenze didattiche e ambientali.

L’Amministrazione comunale di Faenza ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, primo passo nell’iter, per il miglioramento dei giardini delle scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado del territorio del comune. L’intervento, dal valore di 180mila euro, rientra nelle azioni promosse per la riqualificazione e valorizzazione degli spazi esterni scolastici, luoghi di convivialità e socialità in sicurezza. Il progetto interessa nove plessi scolastici, ovvero la scuola dell’infanzia ‘Il giardino dei sogni’, la scuola primaria ‘Gulli’, la scuola secondaria di primo grado ‘Tolosano’, la scuola primaria ‘Edmondo De Amicis’ di Granarolo Faentino, la scuola dell’infanzia ‘Charlot’, la scuola Alberghi di Reda, la scuola primaria ‘Don Milani’, la scuola dell’infanzia ‘Il panda’, la scuola secondaria di primo grado ‘Stocchi’ e la scuola ‘Don Milani’; gli interventi prevedono la rimozione delle vecchie strutture ludiche danneggiate o non più conformi alle attuali normative sulla sicurezza, la fornitura e la posa di nuove attrezzature più moderne e inclusive, e il rifacimento di pavimentazioni e percorsi per migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli spazi. Ilrestodelcarlino.it

Lavori nei giardini delle scuole per 180mila euro - economica, primo passo nell’iter, per il miglioramento dei giardini delle scuole dell’infanzia, le primarie e le se ... msn.com