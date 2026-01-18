Maltrattamenti spaccio e lesioni | 71enne in carcere dopo la condanna definitiva

Il 17 gennaio 2026, i carabinieri di Caserta hanno eseguito un ordine di arresto nei confronti di un uomo di 71 anni, condannato per maltrattamenti, spaccio e lesioni. L’arresto si è concluso con la notifica del provvedimento e il trasferimento in carcere, in applicazione di una sentenza definitiva emessa dall’autorità giudiziaria.

Nella tarda mattinata di ieri, sabato 17 gennaio 2026, i carabinieri della Stazione di Caserta, impegnati nell’esecuzione dei provvedimenti definitivi emessi dall’Autorità Giudiziaria, hanno rintracciato e tratto in arresto un 71enne residente nel capoluogo, destinatario di un ordine di. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Don Barone in carcere dopo la condanna definitiva Leggi anche: Sei anni di maltrattamenti in casa: dopo la condanna finisce in carcere La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Un 23enne di origine marocchina è stato arrestato mercoledì sera a Perugia con le accuse di maltrattamenti in famiglia e detenzione di droga ai fini di spaccio. L’intervento della Polizia di Stato è scattato dopo una segnalazione al Numero unico di emergenza - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.