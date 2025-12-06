Don Barone in carcere dopo la condanna definitiva

Casertanews.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tornato in carcere per scontare una condanna definitiva a 13 anni Michele Barone, ex sacerdote del Tempio di Casapesenna. La sesta sezione della Corte di Cassazione ha infatti confermato integralmente le sentenze emesse nei primi due gradi di giudizio, sancendo la responsabilità di Barone per i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

