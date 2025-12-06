Don Barone in carcere dopo la condanna definitiva
È tornato in carcere per scontare una condanna definitiva a 13 anni Michele Barone, ex sacerdote del Tempio di Casapesenna. La sesta sezione della Corte di Cassazione ha infatti confermato integralmente le sentenze emesse nei primi due gradi di giudizio, sancendo la responsabilità di Barone per i. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Gli “esorcismi” di Michele Barone: l’ex sacerdote di Casapesenna in carcere dopo conferma Cassazione - Da qualche giorno don Michele Barone è detenuto a Vallo della Lucania per finire di scontare i tredici anni e mezzo di ... pupia.tv scrive