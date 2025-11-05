Sei anni di maltrattamenti in casa | dopo la condanna finisce in carcere

Un incubo in casa durato sei anni. Sei anni di maltrattamenti alla ex compagna, botte e minacce e comportamenti aggressivi che avevano trasformato la convivenza in un inferno.Le violenze sono durate dal 2017 al 2023, fino alla denuncia della vittima che si è rivolta alle forze dell'ordine. Ora. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Scopri altri approfondimenti

#Quartu. Un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti contro la compagna. Indagini in corso - facebook.com Vai su Facebook

Giovane moglie violentata e minacciata di morte: condannato a sei anni e mezzo - LA SENTENZA Violenze e minacce costringono una giovane donna a rifugiarsi in una casa protetta, dopo aver subito anni di soprusi da parte del marito, giudicato, nei giorni scorsi. Come scrive ilmessaggero.it

“Sei una schifosa, dovresti ammazzarti”: le umiliazioni subite da Roberta Bertacchi prima del suicidio - Roberta Bertacchi, 26 anni, si tolse la vita dopo mesi di insulti, minacce e umiliazioni dal convivente Davide Falcone, accusato di maltrattamenti ... Riporta fanpage.it

Maltrattamenti e violenza sessuale, catturati tre latitanti all’estero: quanti anni devono scontare in Italia - Tre latitanti arrestati in Albania e Romania per maltrattamenti, violenza sessuale e furti: saranno estradati in Italia per scontare quasi 14 anni. Lo riporta virgilio.it