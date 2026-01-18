Maltoni lo scienziato sognatore

A gennaio si ricorda il 25° anniversario della scomparsa di Cesare Maltoni, scienziato oncologo di rilievo. La sua carriera ha contribuito in modo significativo alla ricerca e alla comprensione del cancro. Un omaggio a un professionista che ha lasciato un'impronta importante nel campo della medicina e della scienza, con un impegno costante nel migliorare le conoscenze e le strategie di lotta contro questa malattia.

Nel mese di gennaio ricorrono i 25 anni della scomparsa del grande scienziato oncologo Cesare Maltoni che tanto ha dato nella sua carriera alla lotta contro il cancro. E' stato un grande italiano nato in Romagna e che a Bologna, credo, ha svolto buona parte delle sue ricerche attraverso le quali è migliorata la lotta alla malattia del secolo. Spero che l'Emilia Romagna lo ricordi degnamente. Roberto Grandi Risponde Beppe Boni Bologna non ha dimenticato Cesare Maltoni, fondatore dell'Istituto Ramazzini, uno scienziato che ha amato la propria terra e che ha dato tanto alla società con le sue intuizioni e le sue ricerche.

