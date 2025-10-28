«Report ha la forza e il coraggio di mantenere il suo sguardo indipendente da tutto. Report ha sempre fatto il cane da guardia della democrazia. Ha guardato sempre con lo stesso sguardo chiunque governasse, di qualsiasi colore fosse». Sarà vero quello che dice Sigfrido Ranucci alla Stampa qualche giorno fa, eppure nei giorni scorsi c’è stato un autorevole scienziato a sostenere esattamente il contrario in commissione Covid. «Report ha silenziato un servizio che imbarazzava l’allora premier Giuseppe Conte e dava ragione a Giorgia Meloni sul Covid», ha detto Giorgio Buonanno, ordinario di Fisica tecnica ambientale presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale e sentito in audizione la settimana scorsa in commissione d’inchiesta Covid. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quando Report zittì lo scienziato che imbarazzava il governo sul Covid