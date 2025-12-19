giallo atomico al mit lo scienziato ucciso e la pista di teheran

Un brillante docente del MIT viene trovato morto nella sua abitazione vicino a Boston, sconvolgendo il mondo scientifico. L’omicidio, avvolto nel mistero, solleva sospetti e dubbi sulla sua possibile connessione con una pista di Teheran. Un caso avvolto da fitte ombre che mette in discussione alleanze, segreti e minacce provenienti dall’estero, lasciando tutti con più domande che risposte.

Rimane avvolto dal mistero l'omicidio di un brillante professore del Massachusetts Institute of Technology, ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua casa vicino a Boston. Nuno Loureiro, 47enne portoghese, era un fisico e scienziato specializzato in fusione nucleare, nonché il direttore del Plasma Science and Fusion Center al Mit, una delle università più prestigiose del mondo. Lunedì sera è stato trovato ferito gravemente nella sua abitazione nell'area residenziale di Brookline, ed è deceduto il giorno successivo in ospedale, come ha spiegato l'ufficio del procuratore distrettuale di Norfolk. Le autorità hanno avviato un'indagine per omicidio, ma al momento non sono stati effettuati arresti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

