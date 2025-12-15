Raffiche fino a 80 km h | ecco le zone a rischio per i venti da burrasca

Dopo giorni di stabilità, l'Italia si prepara a un cambiamento climatico con venti da burrasca e raffiche fino a 80 km/h. L'azione dell'alta pressione si sta indebolendo, aprendo la strada a condizioni di maltempo che interessano diverse zone del paese, con potenziali rischi legati alle raffiche di vento.

Dopo oltre una settimana di completa stasi atmosferica a causa dell'alta pressione, in queste ore è in atto un primo cambiamento meteo che riporterà una fase di maltempo su praticamente tutta Italia. Oltre alle piogge e nevicate bisognerà fare i conti con venti forti fino a raggiungere intensità di burrasca. Raffiche fino a 80 Kmh. Massima attenzione proprio alle prossime visto che tra la serata di oggi e la giornata di martedì 16 dicembre "sono previsti picchi massimi delle raffiche fino a 70-80 kmh, con possibili disagi alla navigazione marittima, ai collegamenti e alle attività all’aperto", fanno sapere gli esperti de Ilmeteo. Ilgiornale.it

raffiche di vento fino a 80 km/h in Puglia

Buongiorno. A Brolo nella notte la temperatura è scesa fino a 15,5°C con umidità compresa fra 71% e 78% e raffiche fino a 29 km/h.