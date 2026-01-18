maestri di sci lezioni pratiche al via

Nelle piste del Cimone, si stanno svolgendo le lezioni pratiche del corso di formazione per i futuri maestri di sci dell’Emilia Romagna. Circa trenta aspiranti istruttori, che da marzo entreranno nelle scuole di sci locali, stanno completando la fase pratica del percorso, fondamentale per garantire un servizio qualificato sulle montagne della regione.

Sulle piste del Cimone in questi giorni si stanno tenendo le lezioni pratiche del corso di formazione dei maestri di sci dell’ Emilia Romagna (nella foto), con una trentina di futuri istruttori di sci che da marzo faranno parte delle scuole locali, in diverse province regionali. Sia i futuri maestri di sci che i partecipanti alle ‘settimane bianche’ da tutta Italia, fanno da contorno ad un previsto buon afflusso di turisti per questo week-end sugli sci. Solitamente in passato dopo le feste Natalizie si aveva un fisiologico calo di presenze, quest’anno invece il mese di gennaio sta dando buone soddisfazioni sia grazie ai buoni livelli di neve che -pare- per il ‘ clima olimpico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

