Lazza ed Emis Killa. Due rapper in carcere. Fianco a fianco con i detenuti. A farsi intervistare a cuore aperto da loro, e poi ad ascoltare le loro (dei detenuti) canzoni e dare suggerimenti tecnici, dal sound ai testi. È stata una giornata davvero speciale quella vissuta venerdì nella Casa Circondariale Sanquirico di Monza, che ha ospitato un incontro che ha riunito Lazza, Emis Killa e i detenuti coinvolti nel progetto Free for Music, iniziativa promossa e finanziata da Orangle Records con la supervisione socio-educativa di Paolo Piffer, educatore da anni impegnato proprio nel carcere monzese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dietro le sbarre il ritmo di un futuro. Lezioni di musica in carcere: i maestri sono Lazza ed Emis Killa