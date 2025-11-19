Quando dietro le sbarre si va a ritmo Lezioni di musica in carcere | i maestri sono Lazza ed Emis Killa

19 nov 2025

Lazza ed Emis Killa. Due rapper in carcere. Fianco a fianco con i detenuti. A farsi intervistare a cuore aperto da loro, e poi ad ascoltare le loro (dei detenuti) canzoni e dare suggerimenti tecnici, dal sound ai testi. È stata una giornata davvero speciale quella vissuta venerdì nella Casa Circondariale Sanquirico di Monza, che ha ospitato un incontro che ha riunito Lazza, Emis Killa e i detenuti coinvolti nel progetto Free for Music, iniziativa promossa e finanziata da Orangle Records con la supervisione socio-educativa di Paolo Piffer, educatore da anni impegnato proprio nel carcere monzese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

