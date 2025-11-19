Quando dietro le sbarre si va a ritmo Lezioni di musica in carcere | i maestri sono Lazza ed Emis Killa
Lazza ed Emis Killa. Due rapper in carcere. Fianco a fianco con i detenuti. A farsi intervistare a cuore aperto da loro, e poi ad ascoltare le loro (dei detenuti) canzoni e dare suggerimenti tecnici, dal sound ai testi. È stata una giornata davvero speciale quella vissuta venerdì nella Casa Circondariale Sanquirico di Monza, che ha ospitato un incontro che ha riunito Lazza, Emis Killa e i detenuti coinvolti nel progetto Free for Music, iniziativa promossa e finanziata da Orangle Records con la supervisione socio-educativa di Paolo Piffer, educatore da anni impegnato proprio nel carcere monzese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Bambini dietro le sbarre: la fabbrica di recidiva” è il nuovo report realizzato dai Radicali insieme a Nessuno Tocchi Caino. Una fotografia drammatica della situazione penitenziaria minorile: dati che conoscevamo già, ma che, nero su bianco, ci consegnano u - facebook.com Vai su Facebook
“Bambini dietro le sbarre: la fabbrica di recidiva” è il nuovo report realizzato dai @Radicali insieme a Nessuno Tocchi Caino . Una fotografia drammatica della situazione penitenziaria minorile: dati che conoscevamo già, ma che, nero su bianco, ci consegnano Vai su X
Una banda dietro le sbarre. I detenuti vanno a lezione di ottoni col sogno di suonare in carcere - I musicisti del Corpo di Villasanta insegnano a suonare tromba, trombone, tuba a una quindicina di reclusi. ilgiorno.it scrive
Concerto dietro le sbarre. I detenuti-musicisti e la “banda“ dei ragazzi - I reclusi hanno studiato le partiture con il supporto del gruppo di Villasanta. ilgiorno.it scrive
Dietro le sbarre il riscatto degli ultimi - Lo sa bene don Claudio Burgio, da dieci anni cappellano del carcere minorile “Cesare Beccaria” di Milano, che accompagna ogni giorno i detenuti nel loro faticoso cammino ... Lo riporta avvenire.it