La nota del Comitato Nobel | Il premio non può essere ceduto neanche simbolicamente

Il Comitato Nobel ha ribadito che il titolo di Nobel per la Pace rimane strettamente personale e non può essere ceduto, neanche simbolicamente. Pur essendo possibile trasferire la proprietà della medaglia, il riconoscimento stesso rimane inalienabile, sottolineando l’importanza della sua individualità e del valore etico che rappresenta. Questa posizione chiarisce i limiti e le modalità di gestione di uno dei premi più prestigiosi al mondo.

Il Comitato Nobel era già intervenuto per chiarire che «una medaglia può cambiare proprietario, ma il titolo di Nobel per la Pace non può essere condiviso né trasferito». Nella giornata del 18 gennaio l'ente ha nuovamente criticato la decisione di Machado di donare la sua medaglia a Donald Trump, specificando attraverso una nota come «una delle missioni principali della Fondazione Nobel è tutelare la dignità dei Premi Nobel e la loro amministrazione. La Fondazione rispetta il testamento di Alfred Nobel e le sue disposizioni. Essa stabilisce che i premi saranno assegnati a coloro che "hanno apportato il massimo beneficio all'umanità" e specifica chi ha il diritto di assegnare ciascun premio.

Il comitato del Nobel ha chiarito che il Premio per la Pace, una volta assegnato, non può essere revocato, condiviso o trasferito. Questa regola vale anche nel caso di proposte insolite, come quella di Machado che offre il suo Nobel a Trump. La decisione del comitato rimane definitiva e rappresenta un principio fondamentale del prestigioso riconoscimento internazionale. Il premio Nobel Machado non parteciperà alla premiazione. Non può uscire dal Venezuela del dittatore Maduro

Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana e premio Nobel per la Pace, non prenderà parte alla cerimonia di premiazione a Oslo a causa delle restrizioni imposte dal regime di Nicolás Maduro, che le impediscono di lasciare il Venezuela. La sua assenza sottolinea le difficoltà politiche e le tensioni che attraversano il paese.

