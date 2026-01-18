Lutto e lacrime per don Giorgi. Esequie domani.

È deceduto ieri, 17 gennaio, don Antonio Giorgi, parroco della diocesi di Pistoia, noto per il suo impegno nelle comunità di Artimino e Santa Cristina in Pilli. Le esequie si terranno domani. La comunità si stringe nel cordoglio per la perdita di una figura di riferimento, ricordandolo con rispetto e gratitudine.

E’ morto ieri, 17 gennaio, proprio nel giorno di Sant’Antonio abate, don Antonio Giorgi, parroco della diocesi di Pistoia che ha guidato, nei comuni medicei, le chiese di Artimino e Santa Cristina in Pilli. Don Antonio (nella foto, in alto) era nato il 26 maggio 1933 ed era stato ordinato presbitero il 29 giugno 1957. Dopo aver prestato servizio a Casalguidi e a Le Grazie è stato per molti anni parroco nel territorio dei Comuni Medicei, ad Artimino (Carmignano) e a Santa Cristina in Pilli (Poggio a Caiano). Ha poi svolto servizio a lungo nell’Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero. A Santa Cristina è rimasto per quarant’anni, si è adoperato per il restauro e la valorizzazione della chiesa e qui ha lasciato un segno fra i fedeli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

