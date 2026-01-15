Lutto cittadino il giorno delle esequie di Annabella Martinelli

Il Comune di Teolo ha annunciato il lutto cittadino in concomitanza con i funerali di Annabella Martinelli, scomparsa all’età di 22 anni. La decisione, comunicata dal sindaco Valentino Turetta il 15 gennaio, riflette il cordoglio collettivo per la perdita di una giovane studentessa di Giurisprudenza. La giornata sarà dedicata a onorare la memoria di Annabella, nel rispetto della sua famiglia e della comunità.

