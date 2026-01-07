Lutto cittadino per le esequie di monsignor Nogaro

Da casertanews.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Caserta, si terranno le esequie di monsignor Raffaele Nogaro. In segno di rispetto e vicinanza alla comunità, la Commissione Straordinaria ha proclamato il lutto cittadino per venerdì 9 gennaio, giornata dedicata alle solenni esequie del Vescovo Emerito di Caserta. La cerimonia rappresenta un momento di cordoglio e riflessione per tutta la città.

Lutto cittadino a Caserta in occasione dei funerali di monsignor Raffaele Nogaro. La Commissione Straordinaria ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata di venerdì 9 gennaio, in occasione delle Solenni Esequie del Vescovo Emerito di Caserta.Un’iniziativa attraverso la quale si. 🔗 Leggi su Casertanews.it

lutto cittadino per le esequie di monsignor nogaro

© Casertanews.it - Lutto cittadino per le esequie di monsignor Nogaro

Leggi anche: Monsignor Nogaro, fedeli in preghiera. Fissata la data delle esequie

Leggi anche: Lutto cittadino a Rieti nel giorno dei funerali di Raffaele Marianella. Le esequie celebrate dal fratello sacerdote

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Chiara Costanzo e Achille Barosi, mercoledì i funerali dei due sedicenni milanesi morti a Crans-Montana: la città veste il lutto; Casapulla. Lutto cittadino nel giorno dei funerali di don Andrea Monaco; Giovanni Tamburi, la salma del 16enne è arrivata a Bologna. Il padre: “Me l’hanno tolto, forse sono morto con lui”. La diretta; Lutto cittadino per don Andrea Monaco.

lutto cittadino esequie monsignorChiara Costanzo e Achille Barosi, mercoledì il funerale a Milano: proclamato lutto cittadino - Le esequie dei due giovani morti nell'incendio del locale di Crans Montana (Svizzera) si svolgeranno alle 14. milanotoday.it

lutto cittadino esequie monsignorLutto cittadino e funerali di Chiara e Achille - Domani si torna in classe e in ogni scuola d'Italia verrà rispettato un minuto di silenzio per ricordare le vittime del rogo di Crans- msn.com

lutto cittadino esequie monsignorChiara Costanzo e Achille Barosi, mercoledì i funerali dei due sedicenni milanesi morti a Crans-Montana: la città veste il lutto - La cerimonia funebre per Achille Barosi è in programma mercoledì mattina alle 11, nella Basilica di Sant’Ambrogio. milano.corriere.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.