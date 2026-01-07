Lutto cittadino per le esequie di monsignor Nogaro

A Caserta, si terranno le esequie di monsignor Raffaele Nogaro. In segno di rispetto e vicinanza alla comunità, la Commissione Straordinaria ha proclamato il lutto cittadino per venerdì 9 gennaio, giornata dedicata alle solenni esequie del Vescovo Emerito di Caserta. La cerimonia rappresenta un momento di cordoglio e riflessione per tutta la città.

Lutto cittadino a Caserta in occasione dei funerali di monsignor Raffaele Nogaro. La Commissione Straordinaria ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata di venerdì 9 gennaio, in occasione delle Solenni Esequie del Vescovo Emerito di Caserta.

