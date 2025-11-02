Cambiaso a DAZN | Quando abbiamo incontrato Spalletti ci ha detto che era dispiaciuto ancora per la Nazionale Sono convinto che può darci una grandissima mano Sul ruolo…

Cambiaso ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Cambiaso ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. SULL'ESULTANZA – «Il gol è la cosa più bella del gioco del calcio, quindi quando si segna, in una partita così, 2-0, è stato un gol importante. Mi sono sfogato, ma non era niente di liberatorio, solo la felicità di segnare un gol». SPALLETTI ALLA JUVE – «Ero felice, è un allenatore che non devo di certo io dire quanto sia stato bravo nella sua carriera, ha fatto bene ovunque.

© Juventusnews24.com - Cambiaso a DAZN: «Quando abbiamo incontrato Spalletti ci ha detto che era dispiaciuto ancora per la Nazionale. Sono convinto che può darci una grandissima mano. Sul ruolo…»

