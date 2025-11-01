McKennie a Sky | Vogliamo subito tornare al livello della Juve Scudetto? Dobbiamo pensare partita dopo partita Il mister ci ha detto…
McKennie ha parlato così ai microfoni di Sky prima di Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. McKennie ha parlato ai microfoni di Sky prima di Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Non ci ha detto niente in particolare. Dobbiamo essere disponibili per tutto quello che vuole fare lui. Vuole tornare a vincere. Dobbiamo concentrarci sul campo. Tutte le partite sono un’opportunità ma oggi è importante perché vogliamo tornare subito al livello della Juve. Speriamo di tornare a casa felici. Scudetto? Dobbiamo pensare partita dopo partita. Vogliamo vincere tutte le partite ma adesso dobbiamo conoscere il mister». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
