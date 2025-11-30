Lungomare Tafuri | proseguono a ritmo serrato i lavori all' ex casello

Continuano a ritmo serrato i lavori all'ex casello ferroviario, sul lungomare Tafuri, a Torrione. In particolare, è stata completata la pavimentazione del terrazzo in decò decking e sono state messe a dimora numerose piantine intorno alla struttura, nell'ambito del restyling in corso. Cresce la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

