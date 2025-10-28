Lungomare Tafuri | nuove crepe e cedimenti la denuncia dei cittadini

Salernotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua a sgretolarsi e a suscitare timori, il muro di contenimento situato lungo via Lungomare Tafuri, nei pressi del parco giochi adiacente alla spiaggia. Notevoli, le crepe e i cedimenti nella parte inferiore, come mostrano gli scatti di Guglilemo Gambardella.L'azione del CodaconsIntanto, il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cupra: dal lungomare direttamente alla riva con le nuove passerelle - Con grande soddisfazione dei residenti e, soprattutto, dei bagnanti ospiti, il comune di Cupra Marittima ha completato i lavori di realizzazione di due lunghe passerelle che dal lungomare portano ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Lungomare Tafuri Nuove Crepe