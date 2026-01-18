L' ultimo saluto a Rocco Commisso | ecco quando si celebreranno le esequie

Le esequie di Rocco Commisso si terranno nella Cattedrale di San Patrizio, a New York, con due giorni dedicati alle visite dei familiari e amici. La cerimonia funebre, prevista come momento di commiato solenne, rappresenta un’occasione per ricordare la vita e il contributo dell’imprenditore. La comunità si unisce nel rispetto e nella memoria di una figura che ha lasciato un’impronta significativa nel suo settore.

Saranno due giorni di visite e un funerale solenne nella Cattedrale di San Patrizio, a New York, per dare l’ultimo saluto a Rocco Commisso. Mediacom ha annunciato le disposizioni ufficiali per le esequie del suo fondatore e presidente, scomparso nella giornata di ieri. Un commiato che si svolgerà negli Stati Uniti, ma che avrà una coda anche a Firenze, dove è attesa una messa commemorativa nel Duomo. La prima visita si terrà lunedì 19 gennaio, dalle 16 alle 20, al Vander Plaat-Vermeulen Memorial Home di Franklin Lakes, nel New Jersey. Stesso luogo e stessi orari per la seconda visita prevista martedì 20. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Bologna Fiorentina si gioca: l’ultimo saluto a Rocco Commisso sul campo Leggi anche: È morto Rocco Commisso: quando prima della Fiorentina provò a prendere il Palermo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L'ultimo saluto a Rocco Commisso: ecco quando si celebreranno le esequie; La Fiorentina piange la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso; Commisso, l'ultimo saluto a New York. Ma anche Firenze ricorderà il presidente; Rocco Commisso, il ricordo di Vincenzo Italiano. Il saluto di Bove a Commisso: "Un presidente speciale. Grazie di tutto" - Attraverso una storia Instragram, l'ex centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, ha reso omaggio al presidente della Fiorentina Rocco Commisso,. tuttomercatoweb.com

Commisso, l'ultimo saluto a New York. Ma anche Firenze ricorderà il presidente - Mediacom Communications ha reso note le disposizioni per le visite, il funerale e la commemorazione del fondatore e patron della Fiorentina ... msn.com

Fiorentina, arriva il saluto di Vanoli a Commisso: "Grazie per la fiducia che mi hai dato" - E' arrivato anche il saluto di Paolo Vanoli per la scomparsa di Rocco Commisso. tuttomercatoweb.com

Capaci, l’ultimo saluto a Franco Guercio: il grazie della famiglia Si sono svolti oggi a Capaci i funerali di Franco Guercio, accompagnati da una partecipazione intensa e commossa che ha testimoniato l’affetto sincero di un intero paese. La Parrocchia Beata Pi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.