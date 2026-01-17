È morto Rocco Commisso | quando prima della Fiorentina provò a prendere il Palermo
Rocco Commisso, noto imprenditore e presidente della Fiorentina, è venuto a mancare. La notizia è stata annunciata dalla famiglia tramite il sito ufficiale del club. Commisso aveva avuto un passato nel mondo del calcio, tra cui un tentativo di acquisizione del Palermo prima di dedicarsi completamente alla gestione della Fiorentina. La sua scomparsa segna la perdita di una figura importante nel panorama sportivo italiano.
È morto Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina calcio. Lo ha comunicato la famiglia, attraverso una nota ufficiale sul sito web del club viola. Grande carisma, l'imprenditore americano di origini italiane aveva rilevato la Fiorentina dalla famiglia Della Valle nel 2019. Prima però aveva provato a prendere il Palermo. Un restroscen che lo stesso Commisso una volta rivelò a “La Voce di New York”. La trattativa per l’acquisizione del Palermo, poi sfumò per svariati motivi tra cui la nota vicenda del debito Mepal-Alyssa e per l’ingente montagna di debiti del club rosanero. “Se prendere la Fiorentina è stata una vendetta? Alcuni anni prima avevo tentato di prendere il Milan, poi il Palermo - disse Commisso - ma non voglio chiamarla vendetta, è una parola forte, la chiamerei più rivincita sportiva. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
