Eccellenza Real Forte Querceta corsaro a Perignano
PERIGNANO 0 REAL FORTE QUERCETA 1 PERIGNANO: Rizzato, Genovali, El Ouardi, Remorini, Kapidani, Vittorini, Meucci, Remedi L., Mearini, Giordani, Pagni. All. Fanani. REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Franzoni, Mogavero, Piccione, Ricci A., Nicolini, Campo, Battisti, Panicucci, Borselli, Goh. All.: Verdi. Arbitro: Casale di Siena. Marcatore: 16’ st Franzoni. PERIGNANO - Anche in una giornata meno brillante del solito, come ha ammesso con gran sportività a fine gara mister Verdi, il Real Forte Querceta ottiene una prestigiosa vittoria sul campo del Fratres Perignano. Finisce 1-0 per i versiliesi, grazie a una rete all’ora di gioco di Franzoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
ECCELLENZA – GIORNATA DI CAMPIONATO Oggi allo stadio comunale L. Rossetti affrontiamo la Real Cerretese! Ecco la formazione ufficiale: XI titolare: Pagni, Solimano, Fiorini, Hanxhari, Startari (vc), Lorenzini (c), Moroni, Diagne, Scarpa, Ghilli, Di T Vai su Facebook
Eccellenza. Viareggio e Real Forte Querceta a gonfie vele - VIAREGGIO E FORTE DEI MARMI In Eccellenza si conferma imbattuto il Viareggio, unica squadra del girone A toscano a non ... Come scrive lanazione.it
Eccellenza: Gianmarco Gabrielli regala i tre punti all’ultimo tuffo al Viareggio - Tre punti esterni anche per il Castelnuovo a Larciano e per il Real Forte a Perignano ... Segnala luccaindiretta.it
Eccellenza, al Viareggio il derby con la Massese per rimanere ai piani alti - Il Real Forte Querceta ferma la marcia del sorprendente Montespertoli sul pari ... luccaindiretta.it scrive