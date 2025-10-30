Eccellenza Real Forte Querceta corsaro a Perignano

PERIGNANO 0 REAL FORTE QUERCETA 1 PERIGNANO: Rizzato, Genovali, El Ouardi, Remorini, Kapidani, Vittorini, Meucci, Remedi L., Mearini, Giordani, Pagni. All. Fanani. REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Franzoni, Mogavero, Piccione, Ricci A., Nicolini, Campo, Battisti, Panicucci, Borselli, Goh. All.: Verdi. Arbitro: Casale di Siena. Marcatore: 16’ st Franzoni. PERIGNANO - Anche in una giornata meno brillante del solito, come ha ammesso con gran sportività a fine gara mister Verdi, il Real Forte Querceta ottiene una prestigiosa vittoria sul campo del Fratres Perignano. Finisce 1-0 per i versiliesi, grazie a una rete all’ora di gioco di Franzoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

