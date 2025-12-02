Nazionale. Basta il centro di Checchi al Seravezza per piegare 1-0 il Ghiviborgo. "Partita molto difficile, contro una squadra chiusa. La nostra arma è stata la pazienza", commenta Cristiano Rolla. Uno spumeggiante Camaiore supera 4-3 il San Marino. Decidono Tabarrani 2, Bartelloni e Traversa. Classifica: Vis Modena 29; Seravezza 25; Imolese 24; Correggese 23; Lentigione 22; Sasso Marconi 20; Pistoiese e Sammaurese 19; Tau Altopascio 16; Camaiore e Coriano 13; Ghiviborgo 12; San Marino 11; Progresso 9; Prato 2. Regionale Elite. Super Forte dei Marmi a Casentino. Marcellusi, Cerù e doppio Maklouf per il 4-0 finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Al Seravezza basta un gol di Checchi. Fa festa il Real Forte Querceta nel derby