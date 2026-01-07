Lorenzo Musetti | Ho faticato a trovare il ritmo da subito a fare la differenza è stata la mia mentalità

Da oasport.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti ha aperto con successo il suo cammino nell’ATP250 di Hong Kong, vincendo in rimonta contro Tomas Martin Etcheverry. Nonostante le difficoltà iniziali nel trovare il ritmo, l’italiano ha dimostrato come la forza mentale possa fare la differenza. Con questa vittoria, Musetti si è qualificato per i quarti di finale, confermando il suo potenziale nel torneo sul cemento asiatico.

Lorenzo Musetti ha iniziato il proprio percorso nell’ ATP250 di Hong Kong con una vittoria. Sul cemento asiatico, l’azzurro ha trionfato in rimonta contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-7 (3) 6-2 6-4, qualificandosi così per i quarti di finale. La partita non era iniziata favorevolmente per Musetti, che si è mostrato eccessivamente teso e incapace di gestire l’eccellente rendimento al servizio del sudamericano, il quale ha saputo trovare soluzioni efficaci con i colpi al rimbalzo. “ Non è mai semplice iniziare la stagione contro un avversario che serve in questo modo. 🔗 Leggi su Oasport.it

lorenzo musetti ho faticato a trovare il ritmo da subito a fare la differenza 232 stata la mia mentalit224

© Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Ho faticato a trovare il ritmo da subito, a fare la differenza è stata la mia mentalità”

Leggi anche: Luca De Aliprandini eliminato nella prima manche sulla Gran Risa: “Ho faticato a prendere il ritmo ed ho commesso subito un errore

Leggi anche: Giorgia: «Ho faticato, ma cambiare è stata la scelta più giusta»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Cinà cerca la maturità nel 2026: Spero di crescere in molti modi.

lorenzo musetti ho faticatoLorenzo Musetti: “Ho faticato a trovare il ritmo da subito, a fare la differenza è stata la mia mentalità” - Lorenzo Musetti ha iniziato il proprio percorso nell'ATP250 di Hong Kong con una vittoria. oasport.it

lorenzo musetti ho faticatoAtp Hong Kong, Musetti: "Faticato all'inizio, poi atteggiamento giusto". VIDEO - Le parole di Lorenzo Musetti dopo la vittoria all'esordio a Hong Kong contro Etcheverry: "Non è mai facile iniziare la stagione contro un avversario che serve così bene. sport.sky.it

lorenzo musetti ho faticatoATP 250 Hong Kong, Musetti batte in rimonta Etcheverry: "Un po' di fatica a trovare il ritmo, ma la fiducia cresce" - Match complicato, lui ha giocato bene e io sono stato bravo a superare qualche momento di difficoltà. sport.virgilio.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.