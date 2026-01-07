Lorenzo Musetti | Ho faticato a trovare il ritmo da subito a fare la differenza è stata la mia mentalità

Lorenzo Musetti ha aperto con successo il suo cammino nell’ATP250 di Hong Kong, vincendo in rimonta contro Tomas Martin Etcheverry. Nonostante le difficoltà iniziali nel trovare il ritmo, l’italiano ha dimostrato come la forza mentale possa fare la differenza. Con questa vittoria, Musetti si è qualificato per i quarti di finale, confermando il suo potenziale nel torneo sul cemento asiatico.

Lorenzo Musetti ha iniziato il proprio percorso nell’ ATP250 di Hong Kong con una vittoria. Sul cemento asiatico, l’azzurro ha trionfato in rimonta contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-7 (3) 6-2 6-4, qualificandosi così per i quarti di finale. La partita non era iniziata favorevolmente per Musetti, che si è mostrato eccessivamente teso e incapace di gestire l’eccellente rendimento al servizio del sudamericano, il quale ha saputo trovare soluzioni efficaci con i colpi al rimbalzo. “ Non è mai semplice iniziare la stagione contro un avversario che serve in questo modo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Ho faticato a trovare il ritmo da subito, a fare la differenza è stata la mia mentalità” Leggi anche: Luca De Aliprandini eliminato nella prima manche sulla Gran Risa: “Ho faticato a prendere il ritmo ed ho commesso subito un errore Leggi anche: Giorgia: «Ho faticato, ma cambiare è stata la scelta più giusta» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cinà cerca la maturità nel 2026: Spero di crescere in molti modi. Lorenzo Musetti: “Ho faticato a trovare il ritmo da subito, a fare la differenza è stata la mia mentalità” - Lorenzo Musetti ha iniziato il proprio percorso nell'ATP250 di Hong Kong con una vittoria. oasport.it

Atp Hong Kong, Musetti: "Faticato all'inizio, poi atteggiamento giusto". VIDEO - Le parole di Lorenzo Musetti dopo la vittoria all'esordio a Hong Kong contro Etcheverry: "Non è mai facile iniziare la stagione contro un avversario che serve così bene. sport.sky.it

ATP 250 Hong Kong, Musetti batte in rimonta Etcheverry: "Un po' di fatica a trovare il ritmo, ma la fiducia cresce" - Match complicato, lui ha giocato bene e io sono stato bravo a superare qualche momento di difficoltà. sport.virgilio.it

Esordio con vittoria per Lorenzo Musetti nell'ATP 250 di Hong Kong. Il tennista toscano ha avuto la meglio sull’argentino Tomas Martin Etcheverry faticando non poco. 6-7; 6-2; 6-4; il punteggio finale. Una vittoria in rimonta di oltre due ore e mezza di gioco per - facebook.com facebook

ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 Honk Kong, Lorenzo #Musetti ai quarti di finale: sconfitto l'argentino Etcheverry in 3 set (6-7, 6-2, 6-4) #SkySport #SkyTennis x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.