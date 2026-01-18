Longiano, oltre un milione di euro per il sociale.

Il consiglio comunale di Longiano ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, con un totale di oltre un milione di euro destinato al sociale. La decisione riflette l’impegno dell’amministrazione verso iniziative a sostegno della comunità, garantendo equilibrio finanziario e risorse per progetti sociali fondamentali per il territorio.

Il consiglio comunale di Longiano ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 con un totale a pareggio di 8.885.411,57 euro. Ha detto Mauro Grazianio, sindaco e assessore al bilancio: "Si tratta di un bilancio di previsione che tiene conto delle difficoltà economiche del momento. Abbiamo cercato quindi di tutelare le persone in difficoltà e le famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Infatti dei circa 5,5 milioni di spesa corrente, oltre un milione e 100mila euro viene destinato ai servizi sociali, che come sappiamo sono gestiti in forma associata dall’Unione Rubicone e Mare, mentre per la scuola abbiamo stanziato circa 600mila euro, circa 150mila euro per gli educatori di sostegno, mentre poco più di 500mila euro li abbiamo destinati per la gestione del nostro nido comunale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

