Promozione turistica il Comune lancia ' Visit Longiano' in contemporanea con la ' Longiano dei Presepi'

Il Comune di Longiano presenta il nuovo portale turistico www.visitlongiano.it, lanciato in concomitanza con l’evento

On line il nuovo portale turistico del Comune di Longiano www.visitlongiano.it. Il lancio del sito avviene in contemporanea con la "Longiano dei Presepi", uno degli eventi più attesi e identitari del territorio, che accompagna il borgo fino a domenica 11 gennaio.Soddisfazione da parte. Cesenatoday.it

