Promozione turistica il Comune lancia ' Visit Longiano' in contemporanea con la ' Longiano dei Presepi'
Il Comune di Longiano presenta il nuovo portale turistico www.visitlongiano.it, lanciato in concomitanza con l’evento
On line il nuovo portale turistico del Comune di Longiano www.visitlongiano.it. Il lancio del sito avviene in contemporanea con la "Longiano dei Presepi", uno degli eventi più attesi e identitari del territorio, che accompagna il borgo fino a domenica 11 gennaio.Soddisfazione da parte. Cesenatoday.it
Turismo, Il Comune lancia il sito Love Civitavecchia
Assisi lancia campagna di promozione turistica all'estero - Attraverso video per i social network, destinati a sette Paesi nel mondo, si propone come "luogo speciale e meta ... ansa.it
Turismo, il Comune punta sull’accoglienza - Anche quest’anno, per conto dell’Assessorato comunale al Turismo, Visit Comacchio lancia la sua campagna di promozione turistica territoriale social e... ilrestodelcarlino.it
Valchiavenna, allarme turismo: aspiranti guide tutte bocciate al concorso Dopo il concorso rimangono due le guide turistiche a disposizione del Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna per la prossima stagione. Il direttore Filippo Pighetti sott - facebook.com facebook